Шуфутинский вспомнил, как чуть не утонул в Крыму: «Нырнул и пропал»

Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что мог утонуть в Крыму в пять лет

Шансонье Михаил Шуфутинский признался, что недавно вышедшая композиция «Коктебель» стала особенной для него — она не только напомнила о детских каникулах в Коктебеле, но и воскресила воспоминания о времени, проведенном с матерью на черноморском побережье. Его слова передает «СтарХит».

«Мама возила меня на этот курорт. Лет в 5-6. Я даже там тонул. Она с подружкой стояла и разговаривала — по колено в воде. А я нырнул и пропал, помню, как что-то зеленое сомкнулось у меня над головой. Вода. Но мама довольно быстро меня достала, все закончилось хорошо», — вспомнил артист.

По словам Шуфутинского, он не был в Коктебеле около 35 лет. Он признался, что, услышав демоверсию песни, сразу согласился на запись. Автором композиции стала Дарья Кузнецова.

Накануне Шуфутинский признавался, что испытывает только теплые чувства к песне «Третье сентября», которой в этом году исполняется 31 год. Песня «Третье сентября» вошла в альбом Шуфутинского «Гуляй, душа!», выпущенный в 1994 году. Композиция со временем обрела статус мемориального шлягера. Каждый год в этот день соцсети наполняются шутками, картинками и роликами, посвященными «Шуфутинову дню».

