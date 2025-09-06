На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна самая богатая певица России: «Баснословные гонорары»

Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину самой высокооплачиваемой артисткой РФ
Светлана Шевченко/РИА Новости

Певица Полина Гагарина является самой высокооплачиваемой артисткой отечественного шоу-бизнеса. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко изданию «Абзац».

«Вспомнить только историю с мероприятием на Сахалине, где ей гонораром попросили 23 млн рублей», — отметил эксперт.

Рудченко добавил, что сейчас российские артисты пользуются тем, что ряд их коллег уехали из страны. По его словам, гонорары оставшихся в РФ певцов выросли в два-три раза на фоне этого.

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы просто появиться на мероприятии. Менеджмент артистов удачно пользуется этим, завышая суммы», — высказался он.

При этом в июле 2025 года kp.ru сообщало, что гонорары певицы Надежды Кадышевой обогнали заработок Полины Гагариной. По информации СМИ, Кадышева планирует выручить 50 млн рублей на своем концерте в «Лужниках», который состоится 20 июня 2026 года.

В 2024 году Полина Гагарина стала самой популярной артисткой российской эстрады — за нее проголосовали 19% россиян. Уточнялось, что артистка уже третий год подряд занимала первенство в этом списке.

Ранее певец Егор Крид назвал Мизулину завистливой городской сумасшедшей.

