Rick Ro$$ впервые даст концерт в России

Рэпер Rick Ro$$ выступит в клубе Тимати
true
true
true
close
Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Рэпер Rick Ro$$ (Рик Росс, настоящее имя Уильям Леонард Робертс II) впервые даст концерт в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист пробудет в Москве день — он выступит в ночь на 6 сентября в клубе Тимати по личной договоренности с российским артистом.

В Москве американского рэпера встретят на премиальном Rolls-Royce с сопровождением.

В 2015-м рэпер не смог прилететь в Россию из-за того, что его арестовали и обвинили в похищении собственного садовника. В 2017 году концерт Rick Ro$$ в Москве не состоялся «по независящим от организаторов и артиста причинам».

В конце августа сообщалось, что Busta Rhymes приедет в Россию с личным барбером. Утверждается, что артист запросил за шоу в Москве минимум $300 тысяч (24 млн рублей), что выше стандартных гонораров звезд такого уровня.

Ранее рэпер Akon избил охранника на своем концерте в Сочи.

