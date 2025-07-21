Стало известно, как поделят имущество Ефремова после развода

Адвокат Жорин: если не было брачного договора, четыре квартиры Ефремов поделит с женой

Как поделят имущество заслуженного артиста России Михаила Ефремова в случае развода, объяснил адвокат Сергей Жорин. Об этом стало известно «Страстям».

Известно, что Ефремов владеет четырьмя квартирами и двумя домами. У него есть квартира в центре Москвы площадью 150 кв.м., еще одна квартира досталась актеру от матери, кроме того, по наследству ему отошли пятикомнатная квартира на Тверской и половина квартиры на Олимпийском проспекте.

Один из домов актера находится в Юрмале и простаивает из-за санкций, а второй расположен в Подмосковье, подбором и покупкой этого дома занималась его супруга Софья Кругликова.

По словам Жорина, если не было брачного договора, имущество, приобретенное в период брака, при разводе поделят пополам.

«Сюда не входит имущество, которое было подарено, было получено по наследству. Также делятся поровну пассивы: займы и кредиты», — заключил юрист.

21 июля Life со ссылкой на SHOT сообщил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов расстался с женой Софией Кругликовой спустя 23 года брака.

Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. В 2004 году у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее Никита Михалков рассказал, когда Ефремов вернется в театр.