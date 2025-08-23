На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

21-летняя солистка SEREBRO купила квартиру в Москве за 50 миллионов

Певица Keiko купила квартиру в Москве без отделки
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Одна из солисток нового состава группы SEREBRO, 21-летняя певица Keiko (настоящее имя Дарья Кузнецова), купила квартиру в Москве. Об этом сообщает «СтарХит».

Как уточняет издание, за покупку артистка заплатила 50 миллионов рублей. По словам Keiko, площадь ее нового жилья составляет 62 квадратных метра, в квартире две комнаты, но пока нет отделки. Уточняется, что девушка обратилась за помощью к дизайнерам, собрала референсы для желаемого ремонта и планирует приступить к ремонту в ближайшее время.

«Квартира будет в стиле уютного минимализма с элементами балийского, азиатского стилей. Я взяла квартиру в ипотеку, так как поняла, что если не сейчас, то никогда», — размышляет девушка.

Keiko добавила, что в доме ее устраивает все — высокий этаж, благоустроенный парк рядом и спортзал на территории.

В начале августа стало известно, что продюсер группы SEREBRO Максим Фадеев споет с Shaman на «Интервидении». Для этого музыкального соревнования Фадеев написал песню, которую и исполнит вместе с Shaman.

Ранее на концертном видео Уилла Смита нашли ИИ-толпу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами