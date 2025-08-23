21-летняя солистка SEREBRO купила квартиру в Москве за 50 миллионов

Одна из солисток нового состава группы SEREBRO, 21-летняя певица Keiko (настоящее имя Дарья Кузнецова), купила квартиру в Москве. Об этом сообщает «СтарХит».

Как уточняет издание, за покупку артистка заплатила 50 миллионов рублей. По словам Keiko, площадь ее нового жилья составляет 62 квадратных метра, в квартире две комнаты, но пока нет отделки. Уточняется, что девушка обратилась за помощью к дизайнерам, собрала референсы для желаемого ремонта и планирует приступить к ремонту в ближайшее время.

«Квартира будет в стиле уютного минимализма с элементами балийского, азиатского стилей. Я взяла квартиру в ипотеку, так как поняла, что если не сейчас, то никогда», — размышляет девушка.

Keiko добавила, что в доме ее устраивает все — высокий этаж, благоустроенный парк рядом и спортзал на территории.

