Продюсер группы SEREBRO споет с Shaman на «Интервидении»

Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) признался в беседе с «Пятым каналом», что споет с продюсером Максимом Фадеевым на международном конкурсе «Интервидение».

Фадеев написал песню для представителя России на конкурсе «Интервидение» Shaman.

«В проигрышах в этой песни есть бэк-вокал, и в нем поет сам Максим Фадеев. Так что фактически можно сказать, это в каком-то смысле слова наш дуэт», — рассказал артист.

Максим Фадеев работал с такими артистами, как Глюк'oZa, группа SEREBRO, Катя Лель, Юлия Савичева, Наргиз, Пьер Нарцисс, Иракли и другие.

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР. Событие пройдет 20 сентября 2025 года в Москве.

Ранее Shaman назвал любимую песню из своего репертуара.