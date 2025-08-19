Убытки кафе Татьяны Булановой достигли рекордных показателей

Кафе певицы Татьяны Булановой потерпело многомиллионные убытки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, убытки ООО «Лари» за 2024 год достигли рекордных показателей. Компания потеряла 16 миллионов рублей.

Буланова приобрела долю в ООО «Лари» в мае 2024 года. Артистке принадлежит половина акций компании. Как отмечало «Звездач», за 2023 год заведение ушло в минус на 161 тысячу рублей.

В июне 2023 года состоялось открытие ресторана Булановой «Гастрономика по-новому». На него певица потратила 50 миллионов рублей, которые ей в качестве подарка дал молодой супруг — бизнесмен Валерий Руднев. Заведение позиционирует себя как семейное и с упором на итальянскую кухню.

16 августа издание kp.ru сообщало, что у мужа певицы Татьяны Булановой, Валерия Руднева, нашли многомиллионный долг. Его задолженность составила 12,3 миллиона рублей, включая невыплаченные штрафы в ГИБДД и кредиты.

Сама Буланова до этого утверждала, что у Руднева не долги, а поручительства, обязательства по которым он сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, объясняла звезда.

Ранее Татьяна Буланова попала в список «Миротворца».