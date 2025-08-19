На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Убытки кафе Татьяны Булановой достигли рекордных показателей

Кафе певицы Татьяны Булановой потерпело убытки в 16 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Кафе певицы Татьяны Булановой потерпело многомиллионные убытки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, убытки ООО «Лари» за 2024 год достигли рекордных показателей. Компания потеряла 16 миллионов рублей.

Буланова приобрела долю в ООО «Лари» в мае 2024 года. Артистке принадлежит половина акций компании. Как отмечало «Звездач», за 2023 год заведение ушло в минус на 161 тысячу рублей.

В июне 2023 года состоялось открытие ресторана Булановой «Гастрономика по-новому». На него певица потратила 50 миллионов рублей, которые ей в качестве подарка дал молодой супруг — бизнесмен Валерий Руднев. Заведение позиционирует себя как семейное и с упором на итальянскую кухню.

16 августа издание kp.ru сообщало, что у мужа певицы Татьяны Булановой, Валерия Руднева, нашли многомиллионный долг. Его задолженность составила 12,3 миллиона рублей, включая невыплаченные штрафы в ГИБДД и кредиты.

Сама Буланова до этого утверждала, что у Руднева не долги, а поручительства, обязательства по которым он сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, объясняла звезда.

Ранее Татьяна Буланова попала в список «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами