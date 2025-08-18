Самойлова назвала Тимати скуфоватым

Рэпер Джиган и его жена, модель Оксана Самойлова, поучаствовали в рубрике МУЗ-ТВ «С кем бы ты?».

Самойлова рассказала, что посплетничала бы с Идой Галич и Ксенией Собчак. Джиган ответил, что хотел бы обсуждать других с женой. В вопросе «с кем бы они поехали в санаторий» модель заявила, что нужен кто-то «скуфоватый». Затем супруги хором назвали Тимати.

2 августа Тимати (Тимур Юнусов – настоящее имя) стал отцом в третий раз. У него родилась дочь Эмма от модели Валентины Ивановой. Для Тимати это уже третий ребенок. У артиста есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса, рожденная в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, появившийся на свет в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой.

12 августа Юнусов заявил, что собирается претендовать на льготы для многодетного отца. Он попросил поклонников подсказать, какие есть бенефиты и льготы у многодетных отцов. К примеру, можно ли ездить на метро бесплатно.

Ранее Собчак высмеяла Тимати, встретившего дочь в маске Гринча.