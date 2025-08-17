Певица Юта заявила, что песня «Офицеры» Газманова должна быть в школьной программе

Певица Юта (Анна Осипова – настоящее имя) заявила в беседе с ТАСС, что песню Олега Газманова «Офицеры» нужно внести в школьную программу.

«Она должна быть в школьной программе. И я знаю, что она будет, здесь вопрос времени: может быть, не сейчас, а потом», — отметила артистка.

Юта назвала песню шедевром. По ее мнению, композиция, написанная в 1991 году, актуальна по сей день. Как заявила артистка, «Офицеры» Газманова объединили всю страну.

«Его произведение до сих пор является гимном во многих вооруженных и силовых структурах», — рассказала певица.

Известно, что Газманову запретили въезд в Евросоюз, а власти Италии и Латвии арестовали его имущество.

Олег Газманов также внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

4 июля 2024 года видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Среди них также оказался Олег Газманов.

Ранее Газманов послал нафиг Италию в ответ на санкции.