В России запретили ряд книг Суворова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять в России несколько книг писателя Виктора Суворова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Речь идет о таких произведениях, как «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?».

Суд Санкт-Петербурга постановил, что в книгах содержатся признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленное на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей; признаки формирования подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа СССР; признаки распространения ложных сведений о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц СССР, в том числе при возникновении вооруженных конфликтов; признаки отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом; ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны; признаки осквернения памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны; признаки отождествления СССР с нацистской Германией.

