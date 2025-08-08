На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запретили ряд книг Суворова

Суд Санкт-Петербурга запретил ряд книг писателя Виктора Суворова
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространять в России несколько книг писателя Виктора Суворова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Речь идет о таких произведениях, как «Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?», «День М. Когда началась Вторая мировая война?» и «Очищение. Зачем Сталин обезглавил свою армию?».

Суд Санкт-Петербурга постановил, что в книгах содержатся признаки целенаправленного информационного воздействия на общественное мнение, направленное на подрыв в Российской Федерации исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей; признаки формирования подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа СССР; признаки распространения ложных сведений о деятельности государственных органов и отдельных должностных лиц СССР, в том числе при возникновении вооруженных конфликтов; признаки отрицания фактов, установленных международным Нюрнбергским трибуналом; ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны; признаки осквернения памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны; признаки отождествления СССР с нацистской Германией.

Ранее суд избрал меру пресечения Дмитрию Быкову (признан в РФ СМИ-иноагентом) по делу о фейках о ВС России.

