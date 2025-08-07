Американский рэпер поселился в номере за миллион рублей в Сочи

Mash: рэпер Эйкон приехал в Сочи и поселился в номере в славянском стиле

Американский рэпер Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) приехал в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полет от Майами до Сочи занял у Эйкона 26 часов. Артист заселился в отель Mantera Supreme Seaside. Там его встретили с красной дорожкой и кубанским хором, который спел рэперу «Полно вам, снежочки».

По данным Mash, номер класса люкс Эйкона стоит миллион рублей в сутки. Помещение площадью 300 кв. м. оформлено в славянском стиле. На крыше номера есть личный бассейн.

29 апреля Mash заявлял, что 9 августа Эйкон выступит в Москве и посетит один из крупнейших электросетевых холдингов в мире «Россети». Первый концерт пройдет в ЦСКА Арене. Также рэпер планирует выступить в городе на юге России. На данный момент ведутся переговоры с организатором.

В райдере артиста отсутствует алкоголь. Певец попросил иван-чай, варенье, клубничный джем, фрукты и овощи. Гонорар исполнителя составляет меньше миллиона долларов.

