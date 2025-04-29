Американский рэпер приедет в Россию

Американский рэпер Эйкон (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) прилетит в Россию 9 августа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Эйкон выступит в Москве и посетит один из крупнейших электросетевых холдингов в мире «Россети». Первый концерт пройдет в ЦСКА Арене. Также рэпер планирует выступить в городе на юге России. На данный момент ведутся переговоры с организатором.

В райдере артиста отсутствует алкоголь. Певец попросил иван-чай, варенье, клубничный джем, фрукты и овощи. Гонорар исполнителя составляет меньше миллиона долларов.

Mash добавил, что Эйкон также попросил билеты в первый класс на самолет, «Майбах» яркого цвета, а также президентский люкс со спа, бассейном и услугами личного массажиста. В команде артиста 16 человек, включая двух его членов семьи.

Как отмечает издание, Эйкон планирует прогуляться по ВДНХ, поесть мороженое в ГУМе и пообщаться с инженерами из «Россети». Последний раз Алиан Дамала Тиам приезжал в Россию в 2014 году на московский фестиваль варенья.

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