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Умер экс-барабанщик My Chemical Romance

TMZ: экс-ударник группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет

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Paul McConnell/Stringer/Getty Images

Бывший барабанщик рок-группы из США My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет. Об этом пишет портал TMZ.

«Брайар был найден мертвым в своем доме в Теннесси во вторник», — говорится в сообщении.

В последний раз музыканта видели живым 4 ноября. Его тело сильно разложилось, по предварительным данным, нет подозрений в том, что в дом кто-либо проникал. Служба по контролю за животными забрала из дома Брайара двух собак. Причина смерти артиста выясняется.

Боб Брайар родился в городе Чикаго, штат Иллинойс. Он — единственный бывший член My Chemical Romance, не являющийся выходцем из Нью-Джерси. Брайар примкнул к коллективу в 2004 году, где заменил Мэтта Пелисье. Он работал с группой до 2010 года. My Chemical Romance была основана в 2001 года в Ньюарке. В 2006 году группа выпустила The Black Parade, который стал самым успешным в истории группы. В 2022 году My Chemical Romance выпустила первый сингл с 2014 года.

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