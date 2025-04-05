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В Херсонской области заявили об опустошении правобережья

Сальдо: власти Украины опустошили подконтрольную ВСУ часть Херсонской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в разговоре с РИА Новости, что украинские власти опустошили подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) правобережную часть Херсонской области.

«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находится в упадке», — сказал глава региона, отметив, что сейчас в этой зоне «нет людей и ничего не работает», а вести из самого Херсона приходят «только мрачные».

Сальдо отметил, что город почти полностью опустел, а немногочисленные жители, которые в нем остались, живут «в постоянном страхе перед террором» со стороны украинских военных.

Вечером 4 апреля Сальдо заявил РИА Новости о сокращении гуманитарной помощи в Херсоне. По его словам, жители города испытывают проблемы с продовольствием, транспортом и электричеством.

2 марта губернатор заявил, что российские войска могут взять под контроль Херсон и правый берег Днепра, так как для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. По его словам, бои предстоят нелегкие, однако у ВС РФ должно все получиться, так как Херсон уже переходил под контроль России в 2022 году, что стало «чудом для многих».

Ранее Сальдо рассказал, как российские войска обороняют острова в дельте Днепра.

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