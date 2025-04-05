IFQ: собиравшиеся воевать с РФ украинцы уклоняются от службы в ВСУ

Многие украинцы, включая ранее настроенных воинственно, бегут из страны или скрываются от мобилизации. Об этом написал итальянский журналист Паоло Хуттер в статье для издания Il Fatto Quotidiano (IFQ), приведя истории двух граждан, один из которых сбежал через границу с Румынией, а другой вынужден прятаться в Киеве.

Хуттер рассказал о знакомом, который два года назад публично поддерживал войну, но теперь бежал в Европу, проведя семь дней в горах. Другой украинец, не разделявший агрессивных взглядов, скрывается от военкоматов, опасаясь насильственной отправки на фронт. Оба выразили разочарование в поддержке Запада.

«Учитывая слабую и нестабильную помощь ЕС и США, идти на фронт — безумие. Мое решение сбежать было правильным», — заявил сбежавший украинец.

Житель Киева призвал заморозить войну и создать ядерное оружие, так как союзникам доверять нельзя.

4 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности Будапешта в скорейшем урегулировании украинского конфликта. Причиной данной позиции он назвал мобилизацию в ряды украинской армии закарпатских венгров.

Ранее на Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации одну категорию студентов.