Жители Саранска сообщили о взрывах и работе ПВО

SHOT: жители Саранска сообщили о взрывах над городом и работе ПВО

Жители Саранска сообщили о серии взрывов над городом в ночь на 5 апреля. По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел около 2:20, активировались системы противовоздушной обороны.

По словам местных жителей, в ночном небе было слышно не менее 10 взрывов. Некоторые очевидцы предположили, что это работа систем ПВО, однако подтвержденной информации о причинах происшествия нет. На данный момент нет данных о пострадавших или разрушениях.

В ночь на 5 апреля глава Мордовии Артем Здунов сообщил в своем Telegram-канале, что одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно о массовой атаке дронов на Донецк.