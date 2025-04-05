Адвокат Наталья Байрам назвала дело Гуцул политическим

Адвокат Наталья Байрам назвала уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул политическим заказом и грубым нарушением прав человека. Ее слова передает ТАСС.

Она уточнила, что задержание Гуцул и ее арест были произведены незаконно, а представители правоохранительных органов допустили злоупотребление полномочиями.

«Защита обязательно обратится в Европейский суд по правам человека и докажет, что дело Евгении Гуцул, во-первых, является политическим заказом, и, во-вторых, со стороны органов прокуратуры и правоохранительных органов были допущены грубейшие нарушения прав человека», — подчеркнула Байрам.

До этого Байрам говорила, что молдавские прокуроры будут добиваться продления ее превентивного ареста, срок которого истекает 14 апреля.

Она уточнила, что, согласно конституции страны, срок превентивного ареста не может превышать 12 месяцев.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.