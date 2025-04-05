Уроженца Кривого Рога осудили в Москве за хранение взрывчатки

Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы 68-летнего уроженца Кривого Рога, который хранил в своей квартире пластичную взрывчатку, произведенную в Великобритании, и детонаторы, разработанные в странах НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приговора.

В нем говорится о мужчине, который, будучи уроженцем Кривого Рога, работал в ГБУ «Жилищник Гагаринского района». Во время прогулки в парке возле Большого московского цирка на проспекте Вернадского он нашел черный пакет, запорошенный снегом. Внутри него оказался увесистый предмет, электронные часы и провода.

Мужчина решил забрать находку домой, чтобы изучить ее более подробно. Он узнал в предметах систему, которую видел во время службы в армии. В советское время он получил военные специальности «радиоминер» и «сапер-разведчик».

По словам гражданина, он убедился, что фактически нашел самодельное взрывное устройство (СВУ), состоящее из брикета пластита, электродетонаторов и электронного таймера. Оно не было замкнуто в цепь и не представляло угрозы, поэтому мужчина убрал находку в шкаф в коридоре квартиры с намерением использовать ее в хозяйственных целях или на рыбалке. В правоохранительные органы о своей находке он не сообщил.

В тексте приговора приводятся показания некоего гражданина под псевдонимом, пояснившего суду, что он познакомился с обвиняемым на территории московского региона. Последний начал с ним беседу, рассказывая о себе как об офицере в отставке. В ходе разговора мужчина рассказал, что под кустом в снегу нашел взрывчатку, принес ее домой и изучил, а в правоохранительные органы не обращался из-за того, что, будучи сапером, сам обладает навыками взаимодействия с такими предметами.

Позднее на хранителя взрывчатки вышли сотрудники ФСБ, занимающиеся документированием противоправной деятельности лиц, причастных к подготовке террористических актов на территории Московской области по заданию спецслужб Украины. Гражданина задержали — мужчина полностью признал вину и заявил о раскаянии.

Согласно заключению экспертов, обнаруженный набор состоял из трех электродетонаторов М6 производства стран НАТО, пластичного взрывчатого вещества марки «РЕ8» британской фирмы Chemring Energetics массой 1330 граммов, что эквивалентно примерно 1600 граммам тротила, и программируемого таймера модели ТМ618-N2 от фирмы Sinotimer. Таймер можно было установить на срок до 168 часов, а фугасное действие такой взрывчатки могло привести к различным травмам у людей, находящихся на расстоянии до 18 метров от центра взрыва.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый не планировал совершить взрыв. Ему было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства, то есть в присвоении найденного. Других уголовных дел в отношении него не возбуждали.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Взрывоопасные объекты — пластичная взрывчатка и три электродетонатора — были уничтожены в связи с повышенной опасностью их хранения и транспортировки. Обвиняемый находился в СИЗО с февраля 2024 года. Приговор вступил в силу в марте, поскольку не был обжалован защитой или обвинением.

Ранее жителя Подмосковья осудили за организацию диверсий в интересах Украины.