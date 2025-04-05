Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 430 человек
close
Юрий Войткевич/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что украинские войска потеряли до 430 человек в зоне ответственности группировки.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, танк «Леопард», семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе два — западного производства», — поделился Савчук.

Он добавил, что ВС РФ также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы. Бои шли в районах населенных пунктов Зверево, Нового Экономического, Богдановки, Елизаветовки, Красноармейска, Котлино, Ленино, Удачного и Алексеевки.

По его слова, ВС РФ продолжили продвигаться и освободили населенный пункт Успеновка Донецкой Народной Республики.

До этого РИА Новости сообщало, что украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад.

По словам собеседника агентства, такие данные были получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. По данным РИА Новости, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превышают 72 тысячи человек.

Ранее стало известно число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами