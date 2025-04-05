МО РФ: ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 430 человек

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что украинские войска потеряли до 430 человек в зоне ответственности группировки.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, танк «Леопард», семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе два — западного производства», — поделился Савчук.

Он добавил, что ВС РФ также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы. Бои шли в районах населенных пунктов Зверево, Нового Экономического, Богдановки, Елизаветовки, Красноармейска, Котлино, Ленино, Удачного и Алексеевки.

По его слова, ВС РФ продолжили продвигаться и освободили населенный пункт Успеновка Донецкой Народной Республики.

До этого РИА Новости сообщало, что украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 15 полноценных механизированных бригад.

По словам собеседника агентства, такие данные были получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. По данным РИА Новости, общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области превышают 72 тысячи человек.

Ранее стало известно число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области.