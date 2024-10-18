One Direction впервые прокомментировали трагедию с Лиамом Пейном

Британская группа One Direction впервые прокомментировала трагедию с экс-солистом коллектива Лиамом Пейном. Коллективное обращение артисты, сейчас занимающиеся сольными карьерами, опубликовали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистов, они опустошены новостями, но подробнее прокомментируют произошедшее позже.

«Мы будем вечно беречь воспоминания, разделенные с ним. Сейчас наши мысли с его семьей, друзьями и фанатами, которые, как и мы, любили его. Мы будем ужасно скучать по нему. Мы любим тебя, Лиам. Луи, Зейн, Найл и Гарри».

Луи Томлинсон, коллега звезды по группе, также написал собственное заявление.

«Я впервые встретил Лиама, когда ему было 16, а мне — 18, я был мгновенно поражен его голосом, но, что более важно, со временем у меня появился добрый брат, которого я ждал всю свою жизнь. <...> Лиам был, по моему мнению, самой важной частью One Direction. Его опыт с юных лет, его безупречный слух, его умение держаться на сцене, его писательский дар», — поделился Томлинсон.

Экс-коллега также выразил сожаление, что не сможет больше выйти на сцену с Пейном.

16 октября 31-летний Пейн упал с балкона своего номера на третьем этаже отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе (Аргентина). Спасти его не удалось.

Накануне стало известно, что Лиам Пейн страдал от депрессии.

Ранее стали известны первые результаты вскрытия экс-солиста One Direction.