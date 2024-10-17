Появились подробности госпитализации экс-солиста «Отпетых мошенников»

Директор бывшего участника группы «Отпетые мошенники» Игоря Богомазова Майя Троян сообщила, что певец находится в стабильном состоянии на фоне госпитализации. Ее слова передает ТАСС.

«Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него. Спасибо за ваше внимание, заботу и переживания», — заявила она.

Супруга артиста Виктория Богомазова подчеркнула, что музыкант планирует вернуться к работе уже в воскресенье. Эту информацию также подтвердила директор певца.

Накануне Telegram-канал Mash заявлял, что Богомазова госпитализировали, поскольку ему «стало плохо после пневмонии». По версии Mash, артист жаловался врачам на слабость и артериальное давление. Врачи обнаружили у певца артрит и подагру. Однако позднее Богомазов прокомментировал новость фразой: «Ничего такого нет. Все хорошо, да. Спасибо».

Игорь Богомазов родился в Ленинграде в 1975 году. Музыкальный коллектив «Отпетые мошенники» был создан им вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он был не только солистом, но и соавтором песен. Богомазов является обладателем премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». В 2010 году он покинул группу и начал заниматься сольной карьерой.

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