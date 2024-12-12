«Лучше деньгами, чем здоровьем»: кубанский подросток занимался вымогательством в школе

Школа №21 станицы Анапской за последнюю неделю несколько раз попадала в поле зрения местных пабликов в соцсетях, и в итоге обратила на себя внимание полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе городского МВД.

Сначала в школьном туалете старшеклассник ударил девочку по лицу — видео инцидента публиковал Telegram-канал «ЧП Анапа». На нем рослый юноша в красной спортивной кофте с размаху дает по щеке девушке, после чего за нее вступается другой ученик, после чего начинается драка. События на всех видео происходят в туалете образовательного учреждения.

11 декабря тот же канал опубликовал аудиозапись, в которой учащиеся школы угрожают подростку, если тот не принесет им деньги.

«Я тебя не трогаю и не буду. Ты хочешь, чтобы я тебя бил? Тогда, получается, будешь мне просто деньги отдавать. Лучше отдашь деньгами, чем здоровьем, так? <...> Условия такие: отдаешь деньги, я тебя и все, кто здесь, больше не трогают» — говорит на записи юношеский голос.

Затем, когда жертва вымогательства идет на предложение, подросток интересуется, какую сумму тот может передать ему, заявляя, что ему хватит от трех до пяти тысяч рублей.

«Двоих участников, учеников 9-го класса станичной школы, опросили инспекторы по делам несовершеннолетних. Также будет рассмотрен вопрос о постановке предполагаемого виновника на профилактический учет», — говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье восьмиклассница с ножом держит школу в страхе.