В России увеличили штрафы за движение по выделенной полосе

Госдума на пленарном заседании приняла поправку об увеличении до 2,25 тыс. рублей штрафа за движение с нарушением ПДД по полосе маршрутных транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф за аналогичное нарушение в Москве и Санкт-Петербурге вырастет до 4,5 тыс. рублей, сейчас он составляет 3 тыс. рублей. Также увеличится штраф за непредоставление преимущества в движении автомобиля с одновременно включенными проблесковым маячком и звуковым сигналом, а также имеющему специальные цветографические схемы, надписи и обозначения. За это нарушение водителям придется заплатить от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей, сейчас такой штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

С 500 до 750 рублей вырастет штраф за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а за поворот налево или за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, теперь нужно будет заплатить от 1,5 тыс. до 2,25 тыс. рублей, при это сейчас штраф составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. А нарушение правил стоянки или остановки транспортного средства будет наказываться штрафом до 2, 25 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – 4,5 тыс. рублей.

За движение по встречной полосе с односторонним движением нужно будет заплатить 7,5 тыс. рублей, при этом сейчас этот штраф составляет 5 тыс. рублей. Такой же штраф нужно будет заплатить, если движение по встречному направлению зафиксировала камера.

Ранее предложили ужесточить наказание для автоподставщиков в России.