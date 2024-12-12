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Медведев оценил состояние внутренней ситуации в Сирии

Медведев: внутреннее состояние дел Сирии зависело от правительства Асада

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Поддержка Дамаска со стороны России была эффективной, но внутреннее состояние дел Сирии зависело от правительства бывшего президента страны Башара Асада. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Внутреннее состояние дел зависело от администрации, от правительства бывшего президента Сирии, то есть от правительства Башара Асада», — заявил он.

По его словам, из-за просчетов государства армия Сирии оказалась недееспособной.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.

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