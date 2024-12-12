Юбилейный эпизод «Мажора» выйдет онлайн

Юбилейный спецэпизод «Мажор 10 лет» выйдет 21 декабря на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе портала.

В декабре сериал «Мажор» будет отмечать десятилетие. К этой дате команда проекта подготовила выпуск, в котором они расскажут о феномене популярности франшизы и поделятся любимыми моментами со съемок.

В спецэпизоде снялись актеры Павел Прилучный, Павел Чинарев, Игорь Жижикин, Александр Обласов, Анна Цуканова-Котт, Денис Шведов, Владимир Селезнев, Карина Разумовская, режиссеры Константин Статский, Максим Полинский, Николай Булыгин, Игорь Твердохлебов, Нурбек Эген, Никита Власов, Егор Чичканов, сценаристы Сергей Калужанов и Олег Маловичко.

Автором идеи и режиссером юбилейного эпизода стал Максим Полинский.

Исполнитель главной роли Павел Прилучный назвал «Мажор» одним из самых успешных российских проектов, которые ждут и любят зрители.

«Здесь все сложилось: и актерская команда, и съемочная группа во главе с продюсерами, поэтому каждому интересно работать. Мы изначально поставили себе высокую планку. Все, кто приходил на проект, влюблялись в него, в сценарий, в то, что происходит на площадке, и старались делать всё лучше, качественнее и быстрее», — рассказал Прилучный.

Ранее Павел Прилучный попал в песчаную бурю в Дубае.