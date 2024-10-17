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Стало известно об ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова в колонии

SHOT: актер Михаил Ефремов с трудом дышит из-за обострения болезни легких

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Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

У актера Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья в колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, актер с трудом дышит и почти не может разговаривать из-за обострения хронической обструктивной болезни легких. SHOT подчеркивает, что артисту требуется ежедневный осмотр врача, поскольку есть риск появления дыхательной недостаточности, а также развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца.

Telegram-канал добавляет, что колония Ефремова оснащена медчастью с 12 сотрудниками, среди которых есть фтизиатр, инфекционист, рентгенолог и терапевт. На фоне заболевания актер перестал курить. Ему может потребоваться полное обследование после выхода по УДО, документы для которого сейчас готовит защита актера. Однако пока Ефремов не может разговаривать даже с адвокатами из-за проблем со здоровьем.

О том, что Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО к концу 2024 года, ранее сообщал SHOT. По данным Telegram-канала, защита артиста не сомневается в успехе ходатайства. Поводом для освобождения Ефремова может стать его состояние здоровья — адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии может привести актера к инсульту.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее адвокат Падалко подтвердил, что документы для освобождения Ефремова по УДО готовятся.

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