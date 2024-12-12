Челябинская школьница сломала кисти рук, повторяя в классе тренд из TikTok

В Челябинске девочка попыталась повторить трюк из соцсетей, но сломала обе руки. Видео падения опубликовало «Агентство чрезвычайных новостей».

Несчастный случай произошел с ученицей Образовательного центра №1. Пока учителя не было в кабинете, девочка попросила одноклассников помочь ей в съемке вирусного видео, те согласились. По данным Telegram-канала, четвероклассница хотела повторить опасный тренд «Полет супермена». Она прыгнула на вытянутые руки сверстниц и отлетела назад, неудачно приземлившись на кисти рук.

Пострадавшую тут же обступили другие дети, а учительница якобы дала школьнице конфетку, чтобы утешить, не подозревая о серьезности полученных ею травм. Родители пострадавшей уверены, что педагог знала о съемках рискованного трюка, но не попыталась их остановить. В прокуратуре уже начали проверку по факту случившегося. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее 11-летний мальчик зацепился за эскалатор и упал с высоты, пытаясь повторить видео из TikTok.