Назван город, которому не хватает хоккейной команды

В Калининграде должна быть хоккейная команда, которая бы привлекала зрителей на трибуны. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил нападающий московского «Спартака» Егор Филин.

«Когда мы были в Калининграде, то разговаривали с друзьями об этом. Странно, что в таком городе нет хоккейной команды. Думаю, народ бы ходил и любил хоккей», — считает спортсмен.

Он припомнил поход на футбол в день, когда калининградская «Балтика» обеспечила себе выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По словам Филина, на трибунах царила домашняя и дружелюбная атмосфера, а зрители вели себя воспитанно. Он обратил внимание на то, что среди зрителей были представители разных поколений, от детей до пожилых людей. Филин считает, что и на хоккей в Калининграде был бы аналогичный спрос.

«Популярность команды была бы запредельная. Город сам по себе очень красивый. Туда бы и хоккеисты с удовольствием поехали играть», — сказал Филин.

В турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» занимает второе место в Западной конференции. У коллектива 50 очков после 35 проведенных матчей. Следующим соперником красно-белых, выигравших три последних матча подряд, станет ЦСКА — армейцы подходят к столичному дерби с серией из пяти выигранных встреч кряду. Эта игра состоится 19 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Россия 25» обыграла сборную легионеров КХЛ в рамках Кубка Первого канала.