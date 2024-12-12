Россиянин украл у ребенка-инвалида ходунки и сдал на металлолом

Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела за кражу ходунков у ребенка-инвалида. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Инцидент произошел в начале декабря во дворе дома по улице Менякина. Мать 10-летнего мальчика-инвалида после прогулки взяла сына на руки и понесла в квартиру. Металлические ходунки, с помощью которых передвигался мальчик, женщина оставила около подъезда, буквально за пять минут их похитил неизвестный.

Горожанка обратилась с заявлением в полицию о краже и оценила ущерб в 18 тысяч рублей. Личность вора быстро установили, им оказался 53-летний местный житель. Мужчина признался, что сдал ходунки в пункт приема металлолома. Похищенное вернули законной владелице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчина украл у коммунальщиков забор и сдал его на металлолом. Рабочие подрядной организации занимались ремонтом водопроводных сетей и огородили участок металлическим ограждением. После окончания смены они недосчитались 14 металлических стоек ограждений. Личность вора удалось установить, за сданные стойки он получил в пункте приема металлолома 800 рублей. Причиненный ущерб компания оценила в 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве уборщица украла из квартиры клиентки деньги и ювелирные украшения.