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Над регионами РФ сбили шесть украинских дронов

Над Брянской и Ростовской областями уничтожили шесть украинских БПЛА

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kalashnikovgroup.ru

В небе над Ростовской областью уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Около 22 часов в районе Новошахтинска средствами противовоздушной обороны уничтожено пять БПЛА», — написал врио главы региона.

По его словам, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали. Слюсарь подчеркнул, что российские системы противовоздушной (ПВО) «продолжают работу».

Кроме того, вечером 12 декабря один беспилотник сбили над Брянской областью. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Глава региона уточнил, что противник применил дрон самолетного. БПЛА ликвидировали силы ПВО министерства обороны РФ.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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