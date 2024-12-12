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Гол Чалова помог ПАОКу одержать разгромную победу в Лиге Европы

ПАОК разгромил «Ференцварош» в Лиге Европы, Чалов оформил гол

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FC PAOK

Греческий ПАОК разгромил венгерский «Ференцварош» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась со счетом 5:0. Голами в этом поединке отметились Брэндон Томас, российский нападающий Федор Чалов, Тайсон, Андрия Живкович, который реализовал пенальти, и Кирилл Десподов.

Чалов начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте поединка. Свой гол он оформил спустя 14 минут после появления, его ассистентом выступил Десподов. Для российского нападающего этот гол стал четвертым за греческий клуб во всех турнирах.

Еще один российский футболист Магомед Оздоев начал матч с первых минут и отыграл без замены, однако результативными действиями отличиться не сумел.

Греческий клуб после шестого тура занимает 19-е место в общей таблице Лиги Европы, набрав семь баллов. По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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