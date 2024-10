Киркоров о новой пластике: «Никогда не зарекайся»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров не исключил в беседе с NEWS.ru, что сделает новую пластику.

«Я никогда не говорю «нет». Never say never. Никогда не зарекайся», — поделился артист.

Киркоров отметил, что всегда доверяет себя профессионалам, когда дело касается пластики. К таким он причислил пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артист отметил, что два года назад специалист помог ему избавиться от лишнего веса. Сейчас он поддерживает фигуру с помощью спорта и питания. Певец делает упражнения четыре часа в день.

«Без Тимура, без его волшебных рук вряд ли бы это получилось за такие короткие. Всё лишнее убрал Тимур, всё остальное, что придает моему телу форму и красоту, — это уже труд», — поделился исполнитель.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

