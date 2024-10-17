Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров о новой пластике: «Никогда не зарекайся»

Певец Филипп Киркоров не исключил, что сделает новую пластику

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров не исключил в беседе с NEWS.ru, что сделает новую пластику.

«Я никогда не говорю «нет». Never say never. Никогда не зарекайся», — поделился артист.

Киркоров отметил, что всегда доверяет себя профессионалам, когда дело касается пластики. К таким он причислил пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артист отметил, что два года назад специалист помог ему избавиться от лишнего веса. Сейчас он поддерживает фигуру с помощью спорта и питания. Певец делает упражнения четыре часа в день.

«Без Тимура, без его волшебных рук вряд ли бы это получилось за такие короткие. Всё лишнее убрал Тимур, всё остальное, что придает моему телу форму и красоту, — это уже труд», — поделился исполнитель.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как подтягивается на деревьях в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами