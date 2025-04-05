Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков раскритиковал решение МИД Германии не приглашать представителей России и Белоруссии на празднование 80-летия победы над нацизмом. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости, подчеркнув, что память о подвиге советских солдат останется в веках.

Шендерюк-Жидков назвал такое решение абсурдным, отметив, что «победу отмечают без победителя». По его словам, современная Европа пытается фальсифицировать историю, но правда о роли СССР в освобождении мира от нацизма неизбежно восторжествует.

«Ложь стала основой европейской политики. Но память о русском воине-освободителе жива в веках. Мы еще увидим, как правда победит», — заявил сенатор.

4 апреля издание Berliner Zeitung со ссылкой на «строго конфиденциальный» внутренний документ МИД ФРГ сообщило, что в связи с геополитической напряженностью Федеральное министерство иностранных дел Германии рекомендовало местным властям воздержаться от приглашения официальных представителей России и Белоруссии на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Германии назвали «безумцами» тех, кто сейчас призывает ввести санкции против России.