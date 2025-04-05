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Биржевые индексы США обрушились на 5% из-за новых пошлин Китая

Биржевые индексы США упали на 5% на фоне объявления Китаем о введении пошлин
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Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Основные биржевые индексы США резко снизились на 5% и более после объявления Китая о введении 34-процентных пошлин на американский импорт. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торговой сессии 4 апреля.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 2 231,07 пункта (5,5%), закрывшись на отметке 38 314,86 пункта. Индекс S&P 500 потерял 322,44 пункта (5,97%), опустившись до уровня 5 074,08 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 962,82 пункта (5,82%), достигнув 15 587,79 пункта.

С 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары производства США. Меры станут ответом на решение Дональда Трампа установить самые масштабные за последние 100 лет пошлины в отношении практически всего американского импорта из 185 стран. Повышение ставок коснется и союзников США из ЕС, которые в срочном порядке разрабатывают возможные ответные шаги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЮНКТАД призвала США отменить пошлины для бедных стран.

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