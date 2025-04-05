Депутаты ГД предложили допускать участников СВО в бизнес-залы аэропортов

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов заявил РИА Новости, что участникам СВО необходимо предоставить право бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов.

«Своей службой Родине эти люди заслужили право на комфорт, которого они лишены в обычной жизни. Поэтому было бы абсолютно справедливо предоставить им возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах и на вокзала», — отметил Миронов.

Он добавил, что все измерять деньгами нельзя. К тому же, бизнес-залы изначально были созданы для состоятельных пассажиров, а сегодня туда может получить доступ любой человек.

До этого Миронов предлагал обеспечить жильем ветеранов СВО с инвалидностью I группы.

Он объяснил такую необходимость тем, что для реабилитации военным требуются специальные домашние условия, однако зачастую ветераны не могут себе их позволить, так как проживают с семьями в маленьких квартирах.

Ранее украинцам посоветовали отказаться от жалости к ветеранам.