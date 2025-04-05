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Снайпер рассказал об уничтожении ВСУ жилых построек в Днепроэнергии

РИА Новости: ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Снайпер 40-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота с позывным «Коваль» рассказал РИА Новости, что украинские войска методично уничтожали все постройки в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам морпеха, если бы у него было достаточно времени, то за две недели от этого города осталось бы лишь пустое поле.

«Да, там первые дни по населенному пункту летело вообще все, что угодно. То есть два орудия стволки (ствольной артиллерии. — «Газета.Ru»), выезжал танк регулярно, каждую ночь работали кассеты, два миномета», — рассказал снайпер.

30 марта «Коваль» рассказывал, что операторы дронов Вооруженных сил Украины пытались уничтожить своих сослуживцев в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике.

14 марта российские войска в ходе продвижения в глубину обороны противника в ДНР взяли под контроль два населенных пункта — Днепроэнергию и Константинополь. В ходе операции Вооруженные силы РФ поразили четыре механизированные бригады ВСУ, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны.

Ранее российские военные спасли группу мирных жителей из Константинополя.

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