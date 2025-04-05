В Кемеровской области пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажке

Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Междуреченске Кемеровской области на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, к тушению привлечены 29 человек и девять единиц техники.

Вечером 4 апреля МЧС России сообщило о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Междуреченске Кемеровской области. Здание самостоятельно покинули 120 человек, в том числе 21 ребенок.

3 апреля стало известно, что в Красноярске двое детей не выжили при пожаре в доме по улице Гастелло. По информации СК России, во время пожара в доме два мальчика в возрасте трех лет и полутора лет отравились угарным газом. В момент происшествия в жилье они были одни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия. Во время расследования специалисты проверят в том числе и условия, в которых жили дети.

Ранее подросток спас мать с двумя детьми, забравшись на крышу горящего дома.