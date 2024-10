Умерла мать Уитни Хьюстон

Мать американской певицы Уитни Хьюстон Сисси умерла в 91 год. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Сисси Хьюстон несколько лет страдала от болезни Альцгеймера. Она скончалась в окружении членов семьи в больнице в штате Нью-Джерси.

Невестка Сисси Пэт рассказала агентству, что свекровь была сильной и выдающейся личностью. Она отметила, что их семья потеряла матриарха. Девушка считает, что вклад ее свекрови в популярную музыку и культуру «не имеет себе равных».

«Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, религии и обществе», — отметила Пэт.

Эмили «Сисси» Хьюстон получила известность в качестве бэк-вокалистки Элвиса Пресли. Она является лауреаткой двух премий «Грэмми». В 1963-м она родила Уитни Хьюстон.

После появления на свет дочери артистка создала квартет «Sweet Inspirations» вместе с Сильвией Шемвелл, Эстель Браун и Мирной Смит. В 1960-х годах они успешно выступали на подпевках у «Redding», «The Drifters», Дасти Спрингфилд, Джимми Хендрикса и Вана Моррисона.

