К 90-летию Олега Басилашвили устроят киномарафон на ТВ

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с участием Олега Басилашвили в честь юбилея народного артиста СССР, которому 26 сентября исполнится 90 лет.

Первым фильмом киномарафона станет картина «Город Зеро», где Басилашвили сыграл местного писателя Василия Чугунова. Ее покажут на канале 24 сентября в 11:40. В тот же день зрители увидят первую совместную работу Басилашвили и Карена Шахназарова — фильм «Курьер». В нем артист исполнил роль профессора Кузнецова, отказывающегося принимать философию жизни главного героя.

26 сентября на российском ТВ покажут комедию «Яды, или Всемирная история отравлений» с Басилашвили сразу в двух ролях: отравителя Прохорова и знаменитого папы Александра VI Борджиа.

В 21:30 на телеканале выйдет «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова — в трагикомедии артист сыграл роль пианиста Платона Рябинина, взявшего на себя чужую вину. А сразу после начнется показ документального фильма о Басилашвили.

Также в эфире появятся картины «О бедном гусаре замолвите слово» (27 сентября), «Вечный зов» (28 сентября) и «Осенний марафон» (28 сентября). Завершится марафон 29 сентября в 09:05 продолжением многосерийного фильма «Вечный зов».

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