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Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке с другом Бибера

Папарацци засняли певицу Селену Гомес с золотым кольцом на безымянном пальце

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selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и актриса Селена Гомес подогрела слухи о помолвке с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Об этом сообщает TMZ.

Папарацци засняли исполнительницу в Лос-Анджелесе, на безымянном пальце правой руки у Гомес было золотое кольцо. TMZ добавляет, что певица пыталась скрыть украшение во время съемки. Она прятала его за очками, телефоном и пакетом чипсов. Однако по итогу кольцо все равно попало в кадр.

21 августа стало известно, что Селена Гомес подписалась на агентство CMG Weddings & Events, которое организует свадьбы в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Долине Напа, в TikTok. До этого артистка опубликовала фото с возлюбленным, прикрыв безымянный палец правой руки смайликом в виде сердца.

В декабре Селена Гомес объявила о том, что встречается с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Певица выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на которых позировала вместе с бойфрендом. На одном из кадров Бланко целовал артистку в губы. Журналисты сообщили, что знаменитости были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough.

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