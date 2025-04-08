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Россиянам объяснили, почему матовая краска – «кошмар» для автовладельца

Автоэксперт Смит: матовое покрытие авто более «капризное», чем глянцевое
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Ivan Kurmyshov/Shutterstock/FOTODOM

Автомобили с матовым покрытием не являются эталоном неприхотливости и надежности кузова, такие машины требуют особого ухода. Об этом «Российской газете» рассказал Александр Смит, владелец сети детейлинг-центров Carbase.

«На сегодняшний день многие производители предлагают модели с матовым окрасом прямо с конвейера: кроссоверы, седаны и купе Mercedes-Benz (S-класс, C-класс и G-класс), BMW в M-серии и не только, а также ряд моделей китайских производителей, например, Geely Monjaro, но в основном, это более премиальные машины», — сообщает эксперт.

По его словам, матовое покрытие автомобиля более «капризное», чем глянцевое. При этом главное отличие матового окраса заключается в особенностях лака. Такие поверхности имеют специальную структуру, из-за которой свет рассеивается равномерно. Так, автомобили выглядят стильно, но данная структура делает краску менее устойчивой к повреждениям.

Эксперт также отмечает, что матовые покрытия не поддаются полировке. Кроме того, такой окрас быстро загрязняется и теряет презентабельный вид. Мыть автомобиль необходимо чаще обычного, чтобы уменьшить воздействие агрессивной среды.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число угонов автомобилей.

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