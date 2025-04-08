Посол Сирии завершает свою миссию в России

Посол Сирии в России Башар аль-Джаафари завершает свою миссию, он назначен на должность в администрации в Дамаске. Об этом говорится в заявлении посольства САР в Telegram-канале.

«Все ждут вас с нетерпением, Сирии нужен ваш дипломатический опыт», — говорится в заявлении.

В ночь на 8 апреля агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД сообщило, что Сирия переведет в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии в рамках только что начавшихся дипломатических перестановок.

По данным агентства, делами двух посольств будет управлять временный поверенный в делах до тех пор, пока временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не примет официальное решение о назначении на эти две должности.

Посольство Сирии в России с октября 2022 года возглавлял Башар аль-Джаафари, до этого занимавший пост замглавы МИД. В Саудовской Аравии дипмиссию с января 2023 года возглавлял Айман Сусан, бывший помощник главы МИД Сирии.

Ранее в окрестностях столицы Сирии произошло несколько взрывов.