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Китайский дипломат обвинил США в милитаризации киберпространства

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй назвал США самой большой хакерской империей в мире
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Depositphotos

США являются самой крупной «хакерской империей» в мире и несут ответственность за большинство кибератак. Об этом в статье для РИА Новости написал чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Он обратил внимание, что именно Вашингтон первым создал единое боевое киберкомандование в армии.

«США в последние годы проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства», — подчеркнул дипломат.

По его словам, американское руководство на протяжении многих лет тайно готовило высококвалифицированные хакерские организации. Их задача заключается в проникновении в информационные сети других государств, утверждает Чжан Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что Вашингтон открыто включил ряд объектов критической инфраструктуры за границей в перечень законных целей для ударов своих кибервойск. После этого он начал организовывать масштабные, но при этом неизбирательные хакерские атаки на такие объекты.

Как отметил посол, специалисты в США разработали целый набор инструментов, которые позволяют им скрывать реальные источники кибератак на те или иные инфраструктурные объекты в других странах. Соответствующие механизмы получили кодовое название Marble, они способны обманывать системы анализа источников хакерских атак с помощью алгоритмов обфускации. Благодаря этому американские власти всегда могут переложить ответственность за какие-либо инциденты на иные державы, пояснил дипломат.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о самых громких кибератаках англоязычных хакеров.

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