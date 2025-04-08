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СМИ сообщают об эшелонированной обороне ВСУ в Курской области

ТАСС: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону у Гуева и Горналя
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Reuters

Украинские войска пытаются выстроить эшелонированную оборону у Гуева и Горналя в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские военные намерены использовать высоты, в том числе гору Фагор для контроля за передвижениям российских штурмовых групп.

Отмечается, что ВС РФ продолжают уничтожать противника в лесных массивах и продвигаются в направлении государственной границы.

До этого ТАСС сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подразделения в направлении хутора Олешня Курской области.

Также командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курска» с позывным Мирон рассказал, что бойцы подразделения «Барс-Курск», которые ведут бои на Сумском направлении, находят замаскированные под мусор взрывные устройства на освобожденной части приграничья Курской области.

Ранее ВСУ обстреляли Курскую область из трех танков.

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