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Пропавшая 16 лет назад бенгальская кошка вернулась к хозяину после одного звонка

Пропавшая бенгальская кошка воссоединилась со своим владельцем спустя 16 лет
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SWNS

Бенгальская кошка вернулась к жителю Великобритании после 16 лет отсутствия, передает Good News Network.

В 2009 году у жителя Хартфордшира Карла Пуллена исчезла любимица по кличке Саншайн. Породистая кошка, которой тогда было около трех лет, просто пропала из его сада, и мужчина предположил, что ее украли, так как в Англии бенгалы стоят сотни фунтов стерлингов. Карл разыскивал животное, но поиски ни к чему не привели, и уже в следующем году он переехал.

«Хорошо, что все эти годы я не менял номер телефона», — говорит 51-летний мужчина.

В середине марта ему позвонил ветеринар и сообщил, что ему сдали бездомную кошку, у которой нашелся чип, а далее уточнил, есть ли у него кошка по кличке Саншайн. Карл признался, что был удивлен, и не ожидал увидеть ее снова. Он считает, что его кошка стала беспризорной лишь недавно, а до этого жила в чьем-то доме.

В ветклинике сообщили, что у Саншайн есть проблемы с почками и недостаток веса. Британец уже начал лечить питомца и надеется, что ему удастся отсрочить его уход.

«Ей 19 с половиной лет, что по кошачьим меркам составляет 92 года. Она, возможно, пробудет с нами недолго, но, по крайней мере, получит хорошую пенсию», — шутит хозяин.

Ранее пропавшая собака вернулась домой в канун Рождества и сама позвонила в дверь.

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