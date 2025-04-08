Россияне стали чаще интересоваться отдыхом в одном регионе

Туристы из России забронировали на неделе с 31 марта по 6 апреля на 10% больше размещений в гостиницах Абхазии относительно недели до этого, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение «Островка».

В «Яндекс Путешествиях», Level.Travel и OneTwoTrip также зафиксировали увеличение числа гостиничных продаж на 10% неделя к неделе.

Аналитики Travelata.ru говорят, что год к году количество их продаж за прошлую неделю увеличилось на 21%. В туроператоре «Русский экспресс» зафиксировали рост числа заявок по Абхазии на предстоящее лето на 78,5% год к году.

По подсчетам компании, в целом количество поисковых запросов на отдых в Абхазии выросло на 15%.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская сообщила, что россиянам стоит бронировать путевки на лето в марте, чтобы сэкономить до 60%.

По ее словам, основными причинами повышения цен стали рост стоимости топлива, ограничения полетов, инфляция, неустойчивый курс валюты, подорожание продуктов питания и коммунальных услуг, а также расходы на оплату труда. Никольская уточнила, что все контракты туроператоров заключаются в долларах и евро, рост курсов валют приводит к подорожанию путевок.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на поездки весной и летом.