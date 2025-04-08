Женщина приняла серьезное заболевание мозга за поврежденную контактную линзу

Британка приняла серьезное заболевание мозга за поврежденную контактную линзу, пишет LADBible.

Как рассказала Софи Мэллон из Ливерпуля, она почувствовала недомогание, которое сначала приняла за простуду. Однако вскоре у нее начало двоиться в глазах, но британка списала это на поврежденную контактную линзу. Еще через некоторое время женщина начала испытывать трудности с речью и глотанием, а затем у нее онемела левая сторона тела.

Медики первоначально предположили у Софи инсульт, но дальнейшее обследование выявило куда более серьезную проблему — острое воспаление ствола мозга. Эта область контролирует жизненно важные функции: дыхание, движение глаз и работу мышц горла. В итоге пациентка оказалась в отделении интенсивной терапии Неврологического центра Уолтона, где провела в общей сложности 771 день.

Состояние девушки было настолько тяжелым, что врачам пришлось 20 раз проводить реанимационные мероприятия. Из-за сильного отека мозга ее ввели в искусственную кому и сделали трахеостомию. Несмотря на все трудности, Софи удалось сделать значительные успехи в реабилитации, а после выписки из больницы переехала в адаптированное под свое состояние жилье.

«Никакие слова не могут выразить, как я благодарна всем, кто помог мне в этой борьбе», — добавила женщина.

Ранее женщина рассказала, что не ела два года из-за побочного эффекта от COVID-19.