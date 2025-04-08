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Женщина приняла серьезное заболевание мозга за поврежденную контактную линзу

LADBible: британка попала в больницу с острым воспалением ствола мозга
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The Walton Centre NHS Foundation Trust and Charity/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка приняла серьезное заболевание мозга за поврежденную контактную линзу, пишет LADBible.

Как рассказала Софи Мэллон из Ливерпуля, она почувствовала недомогание, которое сначала приняла за простуду. Однако вскоре у нее начало двоиться в глазах, но британка списала это на поврежденную контактную линзу. Еще через некоторое время женщина начала испытывать трудности с речью и глотанием, а затем у нее онемела левая сторона тела.

Медики первоначально предположили у Софи инсульт, но дальнейшее обследование выявило куда более серьезную проблему — острое воспаление ствола мозга. Эта область контролирует жизненно важные функции: дыхание, движение глаз и работу мышц горла. В итоге пациентка оказалась в отделении интенсивной терапии Неврологического центра Уолтона, где провела в общей сложности 771 день.

Состояние девушки было настолько тяжелым, что врачам пришлось 20 раз проводить реанимационные мероприятия. Из-за сильного отека мозга ее ввели в искусственную кому и сделали трахеостомию. Несмотря на все трудности, Софи удалось сделать значительные успехи в реабилитации, а после выписки из больницы переехала в адаптированное под свое состояние жилье.

«Никакие слова не могут выразить, как я благодарна всем, кто помог мне в этой борьбе», — добавила женщина.

Ранее женщина рассказала, что не ела два года из-за побочного эффекта от COVID-19.

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