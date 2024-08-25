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Народный артист РФ умер во время спектакля в Нижнем Новгороде

Народный артист РФ Леонид Ремнев умер в Нижнем Новгороде во время спектакля

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Народный артист России, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля за кулисами. Об этом сообщается на странице нижегородского отделения Союза театральных деятелей в соцсети »ВКонтакте».

Во время спектакля «Васса» Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела», — говорится в сообщении.

Актер исполнял роль Сергея Железнова – мужа главной героини Вассы.

На сайте нижегородского ТЮЗа сообщается, что все спектакли, запланированные на 25 августа, перенесены. Причина неизвестна.

Леониду Ремневу было 78 лет. Он проработал на сцене более 50 лет. За свою артистическую карьеру он сыграл более 100 ролей в классических русских и зарубежных пьесах, а также репертуаре современных авторов. Народный артист был лауреатом «Золотой маски» и «Пушкинской премии». В 2010 году Ремнев исполнил эпизодическую роль в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние».

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