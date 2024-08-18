Юрий Антонов захотел спеть с американской рок-группой

Народный артист России Юрий Антонов признался в беседе с изданием «Абзац», что хотел бы выступить с американской рок-группой Eagles.

«Считаю большим успехом и удачей работу именно с гитарным ансамблем. Правда, сейчас я практически не слушаю музыку, потому что сосредоточен на записи в студии», — поделился певец.

79-летний Антонов также добавил, что не выбирал бы для дуэта молодых артистов.

Группа Eagles основана музыкантами Доном Хенли и Гленном Фраем в 1971 году. Через год они выпустили одноименный альбом. В 1978 году коллектив получил музыкальную премию «Грэмми» за исполнение своего знаменитого хита Hotel California.

В июле 2024 года группа Eagles объявила о завершении карьеры. Музыканты анонсировали проведение прощального турне The Long Goodbye. По мнению участников бэнда, их долгий путь продлился намного дольше, чем кто-либо из них когда-то воображал. Как подчеркнули рокеры, они желают дать всем своим фанатам возможность увидеть и услышать группу в этом последнем туре.

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