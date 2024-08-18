Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Антонов захотел спеть с американской рок-группой

Певец Юрий Антонов признался, что хочет спеть с группой Eagles

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов признался в беседе с изданием «Абзац», что хотел бы выступить с американской рок-группой Eagles.

«Считаю большим успехом и удачей работу именно с гитарным ансамблем. Правда, сейчас я практически не слушаю музыку, потому что сосредоточен на записи в студии», — поделился певец.

79-летний Антонов также добавил, что не выбирал бы для дуэта молодых артистов.

Группа Eagles основана музыкантами Доном Хенли и Гленном Фраем в 1971 году. Через год они выпустили одноименный альбом. В 1978 году коллектив получил музыкальную премию «Грэмми» за исполнение своего знаменитого хита Hotel California.

В июле 2024 года группа Eagles объявила о завершении карьеры. Музыканты анонсировали проведение прощального турне The Long Goodbye. По мнению участников бэнда, их долгий путь продлился намного дольше, чем кто-либо из них когда-то воображал. Как подчеркнули рокеры, они желают дать всем своим фанатам возможность увидеть и услышать группу в этом последнем туре.

Ранее Ирину Хакамаду обманули мошенники на 400 тысяч рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами