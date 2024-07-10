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Звезда «Великолепного века» приедет в Россию с гастролями

Актер Бурак Озчивит приедет в Россию осенью

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burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Турецкий актер Бурак Озчивит снова посетит Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Озчивит будет гастролировать по России в октябре и сентябре 2024 года. Артист поучаствует в серии концертов «Музыка турецких сериалов». Выступления пройдут в Сочи (24 сентября, КЗ «Фестивальный»), в Петербурге (9 октября, БКЗ «Октябрьский») и Москве (10 октября, «Live Арена»).

Зрители концерта смогут послушать композиции из сериалов с участием Озчивита, а также саундтреки из таких популярных турецких проектов, как «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный». Музыку исполнит симфонический оркестр.

«Как и прежде, узнаваемую с первых нот музыку будет дополнять уникальный видеоряд с участием знаменитых артистов, включая самого Бурака Озчивита. Слушатели смогут насладиться общением с прославленным актером и услышать любимую музыку в исполнении симфонического оркестра под управлением маэстро Евгения Олейникова», — заявили в пресс-службе мероприятия.

Озчивит приезжал в Россию в феврале 2024 года. Он исполнил на киноконцерте в Москве русскую песню «Калинка-Малинка». После композиции актер добавил, что уже готов принимать участие в российско-турецком проекте.

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